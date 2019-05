Koszmarny błąd Parlamentu Europejskiego. Zobacz jak zwrócili się do Polaków [VIDEO]

Europarlament chcąc zachęcić naszych rodaków przebywających zagranicą do głosowania w wyborach stworzył reklamę. Ona ma jednak błąd kompromitujący ten areopag. Zamiast słowa „Polakiem” jest „Poljakiem”.

Należy zadać pytanie, kogo oni tam zatrudniają? Kto im to pisał? Czy to Polak, czy to może Poljak?

„W wyborach europejskich możesz oddać głos na kandydata z Polski” – tak zaczyna się reklama z biało-czerwonym tle dla Polaków w systemie video.

Potem jest ten koszmarny błąd w zdaniu: „Jesteś Poljakiem przebywającym zagranicą?”

Następnie wezwanie do udziału w eurowyborach oraz informacja, że należy się zarejestrować do 23 maja z podaniem alternatywy, iż jeżeli mieszkasz w innym kraju, to możesz głosować na miejscowego kandydata.

Cały ten wyborczy klip trwa 18 sekund. Ciekawe, ile pieniędzy za ten klip wzięła osoba, która była odpowiedzialna za pisownię.

Tak pracuje europarlament. To piękna wizytówka instytucji, która coraz bardziej przybiera formę nękania Polski. Należy mieć nadzieję, że po tych wyborach zmieni się skład tego gremium.

Źródło: Na Temat