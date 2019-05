Olbrzymia sensacja w „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie byli w szoku. Wiemy, kto wystąpi w finale [VIDEO]

Takiego zestawienia finałowego par kompletnie nikt się nie spodziewał. Za nami półfinał programu „Dancing with the star. Taniec z Gwiazdami”, który mocno zaskoczył widzów. Do finału awansowały prawdziwe „czarne konie” tej edycji.

Tomasz „Gimper” Działowy jeszcze kilka tygodni temu walczył bardziej ze sobą niż innymi parami. Youtuber początkowo miał ogromne trudności z dostosowaniem się do panujących reguł, nie mówiąc już o tańcu, który wychodził mu bardzo słabo. Jak się okazuje, siła internetu jest jednak ogromna i to właśnie jego zobaczymy w finale, dzieki głosowaniu widzów.

Tym samym, popularny „Gimper” dołączył na największej sensacji tej edycji Joanny Mazur. Niepełnosprawnej, niewidomej lekkoatletki, która od pierwszy odcinków szokowała widzów tanecznymi umiejętnościami.

Teraz obydwu parom pozostał już tylko tydzień przygotowań. Finał już w piątek 17 maja o godzinie 20:05 w Polsacie. Przypomnijmy, że zwycięska gwiazda otrzymuje nie tylko kryształową kulę, ale także pokaźną kwotę pieniędzy. Celebryta za bycie najlepszym na parkiecie zgarnia 100 tysięcy złotych, zaś jego partner i trener 50 tysięcy.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) Maj 10, 2019 o 12:34 PDT

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) Maj 10, 2019 o 12:41 PDT

Źródło: Polsat / Instagram.com/TanieczGwiazdami / NCzas.com