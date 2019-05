Propaganda Kaczyńskiego i Morawieckiego legła w gruzach. Żydzi nie odpuszczają!

Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku wysyła informacje prasowe do dziennikarzy, w których alarmują o „atakach polskiego rządu”. Stanowisko organizacji niszczy pisowską propagandę, jakoby ustawa 447 nie dotyczyła Polski, czy też aby roszczenia dotyczyły „odszkodowań wojennych”.

– Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku w mailach do dziennikarzy informuje o stanowisku polskiego rządu w sprawie zwrotu majątków osób, które utraciły je w okresie Holocaustu. W piśmie mowa jest o publicznych atakach polskiego rządu – napisał na Twitterze korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Udostępnił też treść całego dokumentu.

– Alarmujemy w związku z publicznymi atakami polskiego rządu i innych na starania sprawiedliwego zabezpieczenia ocalałych z holokaustu i ich rodzin oraz innych Żydów i nieżydów, których własność została znacjonalizowana przez komunistyczny polski rząd – napisano w informacji dla dziennikarzy.

Wspomniane jest wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego z 4 maja, w którym zapowiedział, że jego rząd nie wypłaci rekompensat za własność odebraną podczas II wojny światowej. Wspomniane jest także ugrupowanie Kukiz’15 (w informacji nazwane „partią”) z projektem „kryminalizującym starania o zwrot własności zabranej od żydowskich rodzin zgładzonych podczas holokaustu”.

Zwraca się też uwagę na protesty Polonii w USA. – Protesty skupione były na Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act, czyli mocnym stanowisku prezydenta Trumpa i Kongresu Amerykańskiego, niezachwianie zaangażowanego we wspieranie ocalałych w misji dla sprawiedliwości – podkreślono w informacji.

– Zmiana stanowiska rządu za 3…2…1… – skomentował Tomasz Kalinowski ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które jest organizatorem kampanii informacyjnej na temat ustawy 447 w Polsce oraz żydowskich uroszczeń wobec nas.

Stanowisko Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego niszczy rozpoczętą od kilku dni narrację rządu i polityków PiS. Jasno z niej wynika, że chodzi o mienie znacjonalizowane po wojnie, nie zaś o żadne „odszkodowania wojenne”.

Organizacja podkreśla też, że Kongres USA i prezydent Trump wspierają środowiska żydowskie w ich roszczeniach wobec Polski, gdyż stanowisko to określono jako „potężne”. Oznacza to, że ustawa 447 będzie realizowana przez USA wobec Polski – na przeróżne sposoby.

