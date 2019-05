Protest #STOP447 w Waszyngtonie. Polonia z kilku stanów manifestuje przed Białym Domem [VIDEO]

Nie tylko w Warszawie, ale również m.in. w Waszyngtonie trwają protesty przeciwko ustawie 447. Pod Białym Domem zgromadzili się przedstawiciele Polonii z kilku stanów, manifestacja rozpoczęła się od odśpiewania hymnów Polski i USA.

– Od hymnów Stanów Zjednoczonych i Polski rozpoczął się protest Polonii przed Białym Domem. Polacy domagają się unieważnienia ustawy s.447 o restytucji mienia żydowskiego. Przyjechali z kilku stanów – informuje na Twitterze dziennikarz Paweł Żuchowski.

Jak dodaje Polonia Amerykańska od kwestii ustawy S.447 uzależnia poparcia dla Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 2020 roku. – Nie chcemy dopuścić do tego, żeby cokolwiek było uzgadniane o nas, ale bez nas – mówi Janusz Sporek, jeden z organizatorów manifestacji.

– Może nie to, że Polonia będzie głosowała na kogoś innego, ale że Polonia nie pójdzie w ogóle do wyborów. Trochę jak bojkot towarów w sklepie, to może być bolesne – dodawał Sporek.

Przed Białym Domem zbierają się Polacy, którzy przyjechali z Nowego Jorku oraz New Jersey protestować przeciwko ustawie s.447 o restytucji mienia żydowskiego.Janusz Sporek, jeden z organizatorów twierdzi, że Polonia będzie się zastanawiać czy poprzeć D. Trumpa w wyborach w 2020. pic.twitter.com/K59HGD95fg — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 11, 2019

Od hymnów Stanów Zjednoczonych i Polski rozpoczął się protest Polonii przed Białym Domem. Polacy domagają się unieważnienia ustawy s.447 o restytucji mienia żydowskiego. Przyjechali z kilku stanów. Podkreślają, że mogą w wyborach w 2020 roku nie poprzeć Donalda Trumpa. @RMF24pl pic.twitter.com/lN4IALsQXg — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 11, 2019

Źródło: Twitter: Paweł Żuchowski