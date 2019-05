Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. „Ktoś zacznie strzelać i to się stanie wielką masakrą” [VIDEO]

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski odniósł mały sukces. Jego wizja o katastrofie samoloty w kraju sąsiadującym z Polską sprawdziła się – w Moskwie doszło do tragicznej katastrofy, w wyniku której śmierć poniosło 41 osób. Jackowski postanowił pójść za ciosem i przedstawił kolejne wizje na najbliższy czas.

„To moje poczucie z samolotem jak zauważyliście potwierdziło się. To moje poczucie na temat Tuska, kiedy mówiłem, że jakieś pretensje do Tuska będą, to nie tyczy Parlamentu Europejskiego, ale wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim” – wyjaśnił na początku Krzysztof Jackowski.

Jackowskiego także bardzo zaniepokoiło to, że USA wysyłają lotniskowiec i bombowce na Bliski Wschód. We wcześniejszych wizjach mówił także o niepokojach w tamtym rejonie.

Podbudowany swoimi sprawdzającymi się wizjami Jackowski pokusił się o kolejne.

„Pierwsze odczucie jakie mam. Taka myśl mnie naszła. Skojarzyło mi się takie wielkie publiczne miejsce. Jestem w środku budynku, i w tym budynku jedna osoba, albo kilka osób strzela. Mam wrażenie, że to będzie niedługo. W miejscu gdzie dużo ludzi jest, przechodzi, coś załatwia. Ktoś zacznie strzelać i to się stanie wielką masakrą. Kojarzy mi się jeden lub wielu ludzi, jedna zacznie a pozostałe się do niej dołączą” – powiedział Jackowski.

Potem jasnowidz skupił się chwile i przedstawił koleją wizję.

„Jakieś mocne poróżnienie mi się kojarzy między niektórymi państwami Europy, lub UE, w stosunku do działań USA na Bliskich Wschodzie. To co się zaczyna dziać na Bliskim Wschodzie, ten lotniskowiec, który płynie… Ja mam wrażenie, że niektóre państwa Europy, albo wręcz cała UE, będą mogły się oburzać na USA, na ich działania.”

„Ameryka w okresie najbliższego czasu może zacząć jakieś działania na Bliskim Wschodzie, które Europa uzna za zagrożenie. Albo za coś, co może powodować w przyszłości jakieś większe konsekwencje. być może chodzi tutaj o poczynania militarna Stanów Zjednoczonych” – stwierdził Jackowski.