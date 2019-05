Rzymkowski mocno do władz na Marszu #STOP447. „Ich psim obowiązkiem jest bronić nas”

W Warszawie od godziny 14 trwa Marsz #STOP447, który przyciągnął ponad 20 tysięcy osób. Przed startem marszu przemawiał m.in. poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Przypomniał on projekt ustawy, który jego klub złożył w Sejmie, a także skierował odezwę do władz Polski.

Tomasz Rzymkowski przypomniał, że klub Kukiz’15 złożył w Sejmie ustawę mającą być kontrą w stosunku do ustawy 447. – Z tego miejsca apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyny nie słowa – obiecaliście dotrzymajcie słowa, a my będziemy pod Sejmem i będziemy pilnować – powiedział.

– Nasza ustawa zakłada całkowity zakaz rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwa Holocaust, a jeżeli jakikolwiek urzędnik państwowy, jakikolwiek funkcjonariusz państwa Polskiego odważy się negocjować roszczenia do tytułu bezspadkowego, od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności – przypomniał Rzymkowski.

– Gdyby jakakolwiek organizacja, jakakolwiek osoba prywatna wystąpiła do obywatela Polskiego z roszczeniem, to ich psim obowiązkiem jest bronić nas – powiedział poseł Kukiz’15. – A na koniec: premier i kolejni premierzy co roku, na koniec marca, mają przedstawiać narodowi polskiemu, kto występuje z roszczeniem majątkowym wobec nas. Poznajmy ich imiona i nazwiska, poznajmy nazwy tych organizacji – dodawał.

Źródło: YouTube: eMisjaTV