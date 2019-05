Skandal w „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie są oburzeni po tym, co stało się w show Polsatu!

Za nami półfinałowy odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Z programem pożegnała się para Macademian Girl i Rafał Maserak, a pozostała w nim znacznie gorzej wypadająca – zdaniem wielu widzów – para Gimper i Natalia Głębocka. W komentarzach po półfinałowym odcinku programu Polsatu zawrzało.

W półfinałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, emitowanego przez Polsat udział brały jeszcze trzy pary. Były wśród nich: Macademian Girl i Rafał Maserak, Gimper i Natalia Głębocka oraz Joanna Mazur i Jan Kliment. Z programem pożegnała się pierwsza para, ale zdaniem wielu widzów, to nie oni zasłużyli na odpadnięcie.

9 edycja „Tańca Z Gwiazdami” cieszy się niezwykłym zainteresowaniem, a to głównie za sprawą występu Justyny Żyły czy Agnieszki Radwańskiej. Obie pożegnały się już z programem, ale to ich występy budziły największe emocje. Do finału doszedł jednak kto inny, a mianowicie – Gimper.

Warto podkreślić, że Gimper wypadał we wcześniejszych dość słabo i często był krytykowany przez jurorów, jednocześnie otrzymując najniższe noty. Taka decyzja nie spodobała się fanom programu, którzy głośno protestują na Facebooku „Tańca z Gwiazdami”.

– Śmiech na sali.

– Beztalencie weszło do finału.

– Na jego miejscu postąpiłabym honorowo i zrezygnowała. Nie należy mu się miejsce w finale.

– Jego wyznawcy internetowi chyba są ślepi.

– Ten facet to taneczne zero.

– Sorki ale tańczył sto razy gorzej od dziewczyn. Ale cóż, liczy się popularność.

– Specjalnie dali takie beztalencie do finału, żeby Mazur z łatwością mogła z nim wygrać – komentują wściekli Internauci na profilowym Facebooku programu. Rozczarowania nie kryje także najbardziej znana jurorka, która słynie z ciętego języka.

– Czasami się dzieje tak, że w finale wygrywa nie ta osoba, która miała wygrać, np. według kryteriów tanecznych. Natomiast zalał mnie wielki smutek, że tak duża różnica taneczna, tak duża – podkreślam, jednak i tak nie miała wpływu na to, że Tamara nie dostała się do tego finału – powiedziała Pavlović. Podobnie jak Internauci zwracała uwagę na to, że różnica między parami występującymi w finale będzie ogromna.

Źródło: Fakt24