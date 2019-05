Szokująca decyzja twórców „Big Brothera”. To pierwsza taka sytuacja w programie TVN

Dom Wielkiego Brata zdecydowali się opuścić Paweł Grigoruk i Justyna Żak. Tymczasem producenci programu „Big Brother” zdecydowali się na zaskakujący krok. Po raz pierwszy opublikowali zawczasu wyniki głosowania widzów, a wszystko przez to, że jedną z nominowanych była właśnie Justyna.

W ostatnich dniach Justyna przeżywała poważny kryzys. Na ratunek przybył jej chłopak, Paweł Grigoruk. Euforia nie trwała długo, bowiem Justyna zaczęła podejrzewać go o spisek. Paweł dopiero co wchodził do domu Wielkiego Brata, a już go opuszcza wspólnie ze swoją dziewczyną.

Jej zachowanie zaniepokoiło widzów. Była w kiepskiej kondycji psychicznej, niektórzy podejrzewali nawet, że przechodzi załamanie nerwowe. Niespodziewanie rozpłakała się. – Będziesz mieć chorą psychicznie dziewczynę – powiedziała do Pawła Grigoruka.

Przyznała się, że nie wie, czy dłużej wytrzyma w programie. Dopytywana w tej sprawie stwierdziła, że nie może o tym mówić, gdyż zabrania jej regulamin domu Wielkiego Brata. W końcu Justyna Żak nie wytrzymała i postanowiła opuścić program, a w ślad za nią poszedł oczywiście jej chłopak.

– Nikt mnie tu nie rozumie. Nie chcę już być z tymi ludźmi. Niech sobie tu siedzą, niech się bawią, niech się prześlizgują do finału, niech jedno z nich wygra ten hajs, ja tu po prostu nie pasuję. Przyszłam w innym celu i najwidoczniej to był mój błąd, że nie wpadłam na to, że ten program będzie o czym innym i taka osoba jak ja będzie tylko kosmitką i kozłem ofiarnym. Mam już dosyć – stwierdziła Justyna.

Tymczasem producenci programu „Big Brother” zdecydowali się na zaskakujący krok, a wszystko ze względu na to, że Justyna była jedną z osób nominowanych do opuszczeniu domu Wielkiego Brata. Fani programu TVN zastanawiali się, kto w takim razie opuści program. Teraz już wszystko staje się jasne.

– W niedzielę nikt nie odpadnie – ogłoszono na Instagramie programu. Szokujące jest jednak co innego, produkcja zdecydowała się na ogłoszenie wyników głosowania, które jest nieważne. Okazuje się, że do piątku to właśnie Justyna zebrała najwięcej głosów telewidzów.