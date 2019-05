Szokujące doniesienia ws. Kubicy! Straci miejsce kierowcy wyścigowego? Zastępca jest już gotowy

To może być prawdziwy cios dla polskich kibiców Formuły 1 i Roberta Kubicy. Kanadyjski dziennik „Le Journal de Montreal” twierdzi, że władze zespołu straciły nadzieję na dobre występy Polaka i planują odsunięcie go od wyścigów. W jego miejsce pojawiłby się rezerwowy kierowca Nicholas Latifi.

Według naszych informacji, w brytyjskim teamie nadszedł czas podjęcia ważnych decyzji. Wszystko wskazuje, że Kubica ma w kontrakcie klauzulę pozwalającą na zastąpienie go w trakcie sezonu – piszą kanadyjscy dziennikarze.

Choć jak na razie informacje to tylko plotki, to w gronie dziennikarzy motoryzacyjnych pojawiają się głosy, które potwierdzają, iż faktycznie może dojść do takowej roszady. Występy jedynego Polaka w Formule 1 są dalekie od oczekiwań, najczęściej kończą się na ostatniej pozycji. Dodatkowo Kubicy nie pomagają jego krytyczne wypowiedzi co do możliwości pojazdu i samego teamu Williams.

W zasadzie po każdym treningu czy też wyścigu Robert Kubica udzielał wypowiedzi, w których krytykował inżynierów oraz mechaników, za fatalnie przygotowany do startów samochód.

Na pocieszenie, warto zauważyć, że plotki powielane przez kanadyjskie media pochodzą przede wszystkim od Jacquesa Villeneuve’a, który jest stałym krytykiem Kubicy. Były mistrz świata jeszcze kilka miesięcy temu bardzo krytycznie wypowiadał się, w ogóle, o możliwości powrotu Polaka na tory Formuły 1, a nawet mówiąc szerzej, ścigania na wysokim poziomie.

Źródło: Le Journal de Montreal / NCzas.com