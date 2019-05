Tajna notatka ze spotkania z ambasadorem USA. Kaczyński zobowiązał się do restytucji mienia żydowskiego. „Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła”

Portal medianarodowe.com dotarł do notatki ze spotkania Kaczyński – Ash z 12 stycznia 2009 roku ujawnionej przez WikiLeaks. Treść notatki wskazuje, że decyzja dotycząca restytucji mienia już zapadła. Protest dotyczący roszczeń żydowskich odbędzie się już dzisiaj – w sobotę 11 maja w Warszawie.

Notatka dotyczy spotkania, w którym udział brali lider największej partii opozycyjnej – Jarosław Kaczyński oraz ambasador USA – Viktor Ashe. Podczas rozmowy pojawiły się następujące tematy takie jak: obawy dotyczące Rosji, obrony przeciwrakietowej, polityki wewnętrznej i restytucji mienia żydowskiego.

We fragmencie dotyczącym obaw Rosji Kaczyński pochwalił politykę ówczesnego gabinetu prezydenta Baracka Obamy. – (Kaczyński – red.) powiedział także, że „Obecnie jest już jasne, że polityka nowej administracji będzie mieścić się w granicach < >” Wedle jego słów, niedawne wydarzenia w rosyjskiej polityce zagranicznej dowiodły zasadności wysiłków jego rządu, zmierzających do umocnienia relacji polsko-amerykańskich – czytamy w notatce.

W kontekście polityki wewnętrznej Jarosław Kaczyński wyraził zdanie, iż ta prowadzona przez Donalda Tuska zgodna jest z jego własną. – Kaczyński stwierdził, że polityka rządu Tuska była „zasadniczo identyczna” z polityką jego własnego rządu, lecz jest inaczej przedstawiana przez media – czytamy. Co ważne – Kaczyński był przekonany o powrocie swojej partii do władzy.

Najważniejszy fragment notatki dotyczył restytucji mienia żydowskiego

RESTYTUCJA MIENIA PRYWATNEGO

7. (C) Odpowiadając na pytanie, Kaczyński powiedział, że jest „przekonany”, iż Sejm uchwali przepisy prawa, dotyczące rekompensat za konfiskaty II wojny światowej i ery komunizmu. Dodał: „Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu.” Wyjaśnił też, że jeśli notowania akcji spadną, rząd RP nie będzie w stanie wygenerować odpowiednich funduszy, pochodzących z prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. Głośno rozważał czy dwudziestoprocentowa rekompensata, przewidziana przez obecnie obowiązujące przepisy prawa, będzie satysfakcjonującą odpowiedzią. Zauważył, że jako premier spotykał się z szeroką gamą opinii ze strony zaangażowanych środowisk żydowskich. Kaczyński powiedział także, że byłoby lepiej, gdyby porozumienie z organizacjami żydowskimi zostało osiągnięte przed uchwaleniem prawa, ale przyznał, że może to potrwać od dwóch do trzech lat.

Ogólnonarodowa manifestacja przeciwko nieuprawnionym roszczeniom żydowskim już w sobotę 11 maja o godz. 14:00, Al. Ujazdowski 1/3 w Warszawie.