Tęczowe dworce kolejowe we Francji. Propaganda LGBTPKP pędzi jak…TGV [FOTO]

Francuskie koleje, czyli SNCF to przedsiębiorstwo od dawna zaangażowane we wszystkie „postępowe” inicjatywy. Państwowa firma angażuje się też w propagandę gejowską. Na paradach w Paryżu wystawiają nawet swoją własną platformę. Już niedługo uszczęśliwią pasażerów… tęczą.

W SNCF działa nawet osobne stowarzyszenia gejowskie o nazwie „Gare” (Dworzec). Firma ma też „znak jakości – gay friendly”. Do „przyjaznych” gejom firm należą też tacy potentaci jak Air France, La Poste, komunikacja miejska – RATP, czy koncern samochodowy PSA.

Francuskie koleje postanowiły od 17 maja w specjalny sposób uczcić 50-lecie powstania ruchu LGTB. Chodzi o rocznicę zamieszek pomiędzy gejami a policją w Stonewall w Nowym Jorku. Na 50 rocznicę, 50 największych dworców kolejowych Francji zostanie podświetlonych kolorami tęczy.

A l'occasion de la journée de lutte contre l'#homophobie et la #transphobie, la gare d'#Amiens arborera durant plusieurs semaines de mai-juin 2019 un drapeau et des lumières arc-en-ciel.

Le #RainbowFlag sera aussi en gares de #Lille et #Arras.#HautsDeFrance #Idahot #Idahot2019 pic.twitter.com/SsiSRSToUh — Asso Autan – Aisne Nord Oise Somme (@AisneNord) May 10, 2019

Co prawda francuskie kolejnictwo przeżywa kryzys, jest deficytowe, a pociągi zaczęły się spóźniać, ale przynajmniej będzie.. kolorowo. Podobno akcja potrwa do 10 czerwca. Pomysł nie jest całkiem nowy, bo we Francji podświetlano już w ten sposób np. drogowe tunele: