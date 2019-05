Tego jeszcze nie było. Żona znanego polskiego piłkarza chce zjeść własne łożysko

Sara Boruc, żona jednego z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki, chce zjeść własne łożysko. Modowa blogerka urodziła właśnie swoje trzecie dziecko, chłopca. Poród odbył się w wodzie. Pani Sara chce zjeść łożysko w formie tabletek.

W krajach zachodnich takie tabletki są przygotowane przez branżowe firmy. Łożysko sterylizuje się z plasterkami cytryny i imbiru. Następnie usuwane są wszystkie membrany i łożysko jest odwadniane przez 12–24 godziny.

Potem wysuszone łożysko jest mielone do postaci proszku i zamykane w szczelnym pojemniku. Z reszty robi się nalewki z użyciem alkoholu. Przez 6 tygodni trwa proces fermentacji. Matka może wypić kilka kropli nalewki zawsze, gdy jest to konieczne.

Nie ma jednoznacznych opinii na temat zjadania łożyska. Tamara Guida, założycielka strony „Fruit of the Womb” twierdzi, że łożysko to bomba witaminowa, a zjedzenie go ma pozytywny wpływ.

Inną opinię na ten temat ma dr Crystal Clark, która podkreśla, że nie ma gwarancji, że zjadanie łożyska jest bezpieczne. Inni krytycy twierdzą, że niedokładnie zabezpieczone łożysko może zawierać szkodliwe bakterie i patogeny lub być skażone kałem matki, lub dziecka oraz zawierać metale ciężkie.

Źródło: Fakt24, DSW Dzieci są ważne