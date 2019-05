To będzie ogromna katastrofa! Zaczęło się odliczanie. Wulkan wybuchnie i wywoła potężne tsunami w Europie

Badania przeprowadzone przez naukowców wskazują, że największy wulkan Europy, Etna jest jak grzejący się kocioł. Wiadomo, że wybuchnie, nie wiadomo tylko, kiedy.

Pesymiści wskazują, że Etna jest bez przerwy czynna, ponieważ z jej wnętrza wydobywają się gazy, a sejsmolodzy dodają, że Etna jest czynna praktycznie non stop i że w ciągu 20 ostatnich lat dochodziło do różnego rodzaju erupcji.

Etna jest bardzo groźna, ma aż 4 kratery. Jej wybuchy powodują zmiany jej wysokości. One są tak silne, że potrafią zmienić wysokość tego wulkanu aż o kilkadziesiąt metrów.

Według badań niemieckiej geofizyk Heidrun Kopp z ośrodka GEOMAR uniwersytetu w Kilonii, wulkan się obsuwa, co może spowodować katastrofę na niespotykaną skalę. Znajdujący się przy wschodnim wybrzeżu Sycylii wulkan może po prostu wpaść do Morza Śródziemnego, co spowodowałoby tsunami.

Ono uderzyłoby nie tylko we włoskie wybrzeża, ale też w afrykańskie, hiszpańskie i francuskie oraz rozlałoby się we wschodniej część tego morza.

Ruchy wulkanu spowodują, że nie tylko się zapada z powodu niestabilności, ale przesuwa się w kierunku morza.

Wiadomością optymistyczną jest świadomość, że czas geologiczny jest kompletnie różny od czasu ludzkiego i taka zapadnia nie nastąpi za naszego życia, ani prawdopodobnie w tym tysiącleciu.

Źródło: o2.pl