To jest chore! Rosjanka upodobniła się do lalki Barbie. Teraz żali się na poważny problem [FOTO]

Ludzi w internecie nie interesuje mój wewnętrzny świat. Nie chcą wiedzieć, ile zrobiłam miłych i dobrych uczynków. Pragną wiedzieć, ile mam lat, ile razy wychodziłam za mąż, jakie operacje przeszłam i jaki jest kolor mojej bielizny – mówi Tatyana Tuzova, nazywana żywą lalką Barbie.

Powiedzieć o 32-latce, że jest barwną postacią, to jakby milczeć. Kobieta znana jest w mediach społecznościowych z kontrowersyjnego stylu życia i usilnego upodabniania się do lalki Barbie. Co więcej, jest ona również posiadaczką jednej z największych kolekcji na świecie tychże zabawek (1520 sztuk).

Jak się okazuje, popularność na instagramie czy też serie wywiadów w kolorowych magazynach nie dają pełnego szczęścia. W ostatnim wywiadzie dla portalu Lad Bible, Tatyana Tuzova przyznała, że jej styl życia nie przysparza zbyt wielu znajomych, nie mówiąc już o przyjaciołach.

Nie mam przyjaciół. Nie mam nawet czasu, by się z kimś przyjaźnić. Lubię być sama. Nikt wtedy nie zaprząta mi myśli. Lubię swój świat. Poza tym mam męża. To on jest moim najlepszym przyjacielem – podkreśliła Tuzova.

Dziś wszyscy są tacy sami. Dlatego najważniejsze jest to, by mieć własną indywidualność. Ciężko jest mnie podrobić – dodała.

Źródło: Ladbible.com / NCzas.com