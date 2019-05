Wilk poszedł na spotkanie Biedronia. Po krótkim wystąpieniu przekonał go do węgla! [VIDEO]

Robert Biedroń wziął udział w Gliwicach w cyklicznym spotkaniu „Europejska Burza Mózgów”, na którym przekonywał do akceptacji europejskiego programu zobowiązującego państwa członkowskie UE do całkowitego odejścia od węgla jako surowca energetycznego.

Niespodziewanie na sali pojawił się także poseł Konfederacji Jacek Wilk. – Jeżeli chodzi o ten nieszczęsny węgiel, to tak się wspaniale składa, że wchodzi do produkcji technologia podziemnego gazowania węgla. Dzięki temu możemy produkować najczystsze paliwo jakie jest – powiedział Wilk.

– Mamy około 500 mld ton węgla, jeżeli przemnożymy to przez 400 m sześciennych z jednej tony wodoru, który możemy stworzyć i przemnożymy przez cenę jednego metra sześciennego takiego wodoru, to jest około 6 milionów złotych na Polaka – przekonywał poseł.

– Jeżeli poszlibyśmy w tym kierunku to mamy suwerenność energetyczną Polski, mamy najczystsze możliwe paliwo do elektromobliności, ale także do energetyki rozproszonej, a po trzecie możemy wykorzystać te ogromne środki na wykorzystanie polskiego systemu emerytalnego – mówił Wilk.

Okazuje się, że po dyskusji z posłem Jackiem Wilkiem zdanie zmienił lider Wiosny Robert Biedroń. Publiczność, która poprzednio popierała postulat likwidacji węgla jako surowca energetycznego w Polsce, po wystąpieniu posła Wilka podczas ponownego głosowania publiczność nie odrzuciła już węgla jako przyszłego surowca energetycznego.

Większość z głosujących była nawet „za”, postulat nie został jednak przyjęty ze względu na zbyt dużą liczbę osób, które wstrzymały się od głosu. Spotkanie przebiegło w bardzo spokojnej i rzeczowej dyskusji co może być zaskoczeniem biorąc pod uwagę dość odległe polityczne pozycje jakie zajmują Jacek Wilki i Robert Biedroń.

