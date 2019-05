Winnicki na Marszu #STOP447. „Polską racją stanu jest głosować na polskich patriotów, dlatego jest taki wściekły atak”

W Warszawie od godziny 14 trwa Marsz #STOP447, który według organizatorów przyciągnął ponad 20 tysięcy osób. Podczas przemarszu poseł Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy udzielił krótkiego wywiadu, w którym odniósł się do ataku ze strony propisowskich mediów.

Winnicki odniósł się do pytania o to, czy liczebność tego marszu sprawi, że będzie on lepiej słyszalny. – Ten głos musi przełożyć się na konkretne działania. Na to, że polscy patrioci pójdą na wybory i nie będą głosować na mniejsze zło, tylko na tych, którzy faktycznie bronią interesu Polski – powiedział poseł.

Lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy odniósł się także do tego, że na marszu pojawili się przedstawiciele Klubów Gazety Polskiej. – Takich jak ona (Ewa Stasinowska, która skrytykowała otwarcie Sakiewicz – red.) jest więcej w klubach Gazety Polskiej, niestety ta inicjatywa jest pacyfikowana przez tych które mają swoje kabzy i swoje interesy – powiedział poseł Konfederacji.

– Ja zapraszam wszystkich patriotów, żeby zasilać różne organizacje faktycznie patriotyczne jak Ruch Narodowy czy Konfederacja – dodawał Winnicki. Poseł odniósł się także do ataku ze strony mediów pisowskich, a szczególnie Tomasza Sakiewicza, które nazywają Konfederację ruskimi agentami.

– PiS może rządzić tylko dlatego, że 20 procent głosów było „nieważnych” to znaczy rozproszyło się po komitetach, które nie weszły. Takiej sytuacji nie będzie na jesieni i PiS nawet jak zdobędzie 40 procent nie będzie mógł rządzić samodzielnie, Polską racją stanu jest głosować na polskich patriotów, dlatego jest taki wściekły atak – mówił Winnicki.

Źródło: YouTube: wRealu24