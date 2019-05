Zeleński atakuje Poroszenkę i szykuje grunt pod obalenie rządu. „Powstrzymajcie polityczne konwulsje tej kulawej kaczki”

Państwo potrzebuje normalnej działalności wszystkich instytucji. Naród nie może czekać, aż ktoś rozda wystarczająco dużo nominacji przed długim urlopem – mówi Wołodymir Zeleński w specjalnym video skierowanym do obywateli.

Film, który ujrzał światło dzienne kilkadziesiąt godzin temu krąży wśród ukraińskich wyborców. Prezydent elekt namawia w nich parlamentarzystów, aby Ci zagłosowali za inauguracją prezydencką w dniu 19 maja.

Wybory do Rady Najwyższej Ukrainy zaplanowano na jesień. Prezydent ma prawo rozwiązania parlamentu w okresie co najmniej pół roku przed wyborami. Jeśli Zeleński zostanie zaprzysiężony po 28 maja, prawo to straci i wybory odbędą się w przewidzianym terminie.

Obawiacie się rozwiązania parlamentu i opóźniacie wyznaczenie daty inauguracji prezydenta. I póki drżycie o swoje mandaty, były prezydent Poroszenko robi coś, czego nie można odwrócić – mówi na filmie.

Mocno oberwało się również Petro Poroszence, który zdaniem Zeleńskiego wykorzystuje ostatnie dni swojej prezydentury, aby obsadzać ważne stanowiska państwowe ludźmi ze swojej partii politycznej.

Zeleński porównał go do ukraińskiego, bardzo źle wychowanego turysty w Egipcie.

Jutro ma już jechać do domu, walizki spakowane, pokój już posprzątany i normalnie wychowany człowiek czeka na transfer na lotnisko. Ale nie Poroszenko. W żaden sposób nie może się powstrzymać. Ciągnie ręczniki, kapcie i nakłada na talerz wszystko, co jest na szwedzkim stole. Bardzo pana proszę: zwróćcie klucze, rozliczcie się za minibar i naprzód! Przed panem jeszcze kontrola celna i paszportowa – stwierdził.

Posiedzenie parlamentu, w trakcie którego ma odbyć się głosowanie nad datą inauguracji prezydenta, 14 maja.

Źródło: PAP / NCzas.com