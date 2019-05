Znana aktorka porno została… pastorem. „Bóg zdjął zasłonę z moich oczu”

Crystal DiGregorio-Bassette, znana bardziej pod pseudonimem Nadia Hilton to była „aktorka” porno, która występowała w filmach największych producentów tej branży. Dziesięcioletnią przygodę z seksem przed kamerami zakończyła, aby zostać … pastorem.

Obecnie była aktorka udziela się w protestanckim kościele „Mexico Church of God” działającym na północy stanu Nowy Jork. Mająca obecnie 34-lata kobieta zajmuje się głównie prowadzeniem specjalnych przemówień, mających namawiać do przyjęcia bądź powrotu do wiary.

Bóg zdjął zasłonę z moich oczu, zaczęłam inaczej patrzeć na świat. Dostrzegłam, jak bardzo ludzie są niszczeni przez branżę porno. Wcześniej w ogóle o tym nie myślałam – stwierdziła DiGregorio-Bassette w jednym z wywiadów.

O życiu prywatnym byłej aktorki porno nie wiadomo zbyt wiele. Choć bardzo chętnie udziela wywiadów w mediach, to jednak bardzo rzadko opowiada o swojej rodzinie. Wiadomo, że obecnie zajmuje się wychowaniem trójki dzieci oraz wspomnianymi wcześniej mowami, które sama nazywa „chrześcijańskim doradztwem”.

Jak stwierdza w rozmowie z dziennikarzami, pomaganie ludziom stało się jej pasją i powołaniem.

Każdy czuje, że może do mnie przyjść i to właśnie w tym lubię. Mogą ze mną rozmawiać otwarcie i nie przejmować się myślą, że będę ich oceniać – powiedziała kobieta.

