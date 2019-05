Absurdalny wyrok dla bandyty, który sprofanował bazylikę Saint Denis. Został skazany na…

Sąd w Bobigny skazał ostatecznie czterdziestolatka, który sprofanował królewską bazylikę Saint Denis na 7 miesięcy więzienia. 10 tys. euro na koszty napraw pokryje budżet państwa. Prokurator żądał kary 2 lat, w tym roku w zawieszeniu. Skazany jest Pakistańczykiem. Motywów jego działań nie ustalono. Nic nie wyjaśniła także obserwacja psychiatryczna.

Pakistańczyk uszkodził na początku marca m.in. organy i witraże. Podczas rozprawy wstępnej mówił w języku urdu i łamanym angielskim. Nie odpowiadał jednak na pytania sędziów, ale bez mówił bez związku o niesprawiedliwości i swojej rodzinie w kraju. Skierowano go na badania, ale te nie stwierdziły choroby psychicznej.

Wydanie wyroku obyło się bez obecności podejrzanego. Jego obecność w bazylice potwierdziły badania DNA, chociaż on sam zaprzeczał, że wchodził do kościoła. Wg śledczych dostał się do wnętrza bazyliki po remontowych rusztowaniach i wybił witraże, na których zachowały się jego ślady.