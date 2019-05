Burze idą na Warszawę. Może silniej powiać. Od jutra spore ochłodzenie [PROGNOZA POGODY]

Wiosenne burze pojawiły się w Polsce. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach i podwórkach, bo mogą pojawić się silne podmuchy wiatru. Od poniedziałku spore ochłodzenie.

Jak informuje IMGW Europa Północna i Południowa znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad północną Skandynawią i Włochami, niżom towarzyszą układy frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtują wyżeznad Wysp Brytyjskich i północno-zachodniej Rosji.

Przeważający obszar Polski jest pod wpływem zatoki niżu znad Włoch, w obszarze oddziaływania ciepłego frontu atmosferycznego, jedynie na zachodzie kraju zaznacza się klin wyżu. Nad wschodnią połowę kraju napływa ciepłe powietrze polarne morskie, zaś nad pozostały obszar nieco chłodniejsza masa powietrza.

W niedzielę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo na wschodzie i w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie, również z rozpogodzeniami. Opady deszczu, w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę, okresami o natężeniu umiarkowanym. We wschodniej połowie kraju również burze. Prognozowana suma opadów na Kujawach do 25 mm, we wschodniej Wielkopolsce i w obszarach występowania burz do 20 mm, na Pomorzu Wschodnim, w zachodniej Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej i na zachodnim Mazowszu do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 10°C nad morzem i w kotlinach sudeckich do 22°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami dość silny i porywisty, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszar ze z kierunków wschodnich, stopniowo od zachodu skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Aktualne opady można sprawdzić na radarze w serwisie pogodynka.pl

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na północnym zachodzie i początkowo miejscami na wschodzie. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie również początkowo zanikające burze. Bez opadów jedynie na zachodzie. Wysoko w górach opady śniegu.

Temperatura minimalna od 0°C na północnym zachodzie do 8°C na południowym wschodzie. Na Pomorzu Zachodnim miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, początkowo na północnym wschodzie, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, jedynie w obszarach podgórskich i nad samym morzem chłodniej, od 5°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, po południu skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 6°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. (PAP)