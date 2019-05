Czy Magda Gessler wstępuje do zakonu? Zatrważające zdjęcie na profilu gwiazdy TVN [FOTO]

Magda Gessler to jedna z największych gwiazd TVN-u. Najbardziej znana polska restauratorka od lat prowadzi na antenie popularnej stacji „Kuchenne Rewolucje”. Czy właśnie przyszedł czas na poważną zmianę w życiu Magdy Gessler? Zdjęcie na jej instagramowym profilu mówi wiele.

Magda Gessler, nazywana celebrytką od garnków, od lat związana jest z telewizją TVN. Oprócz prowadzenia programu „Kuchenne Rewolucje”, występowała także w innych produkcjach kulinarnych stacji.

W życiu każdego z nas przychodzi moment na głębsze przemyślenia, próbę odnalezienia samego siebie i podjęcie ważnych decyzji życiowych. Z zaskakującą wizją w tym temacie wystąpiła na Instagramie Gessler.

– No coz w czasach nienawisci moze dobrze sievjest przytulić do zakonu [email protected]…, wsparcie dla otwartych mysli … pieknych ludzi …. ludzi z calego swiata … kolorowych białych …tych ktorzy kochają zyc i pozwalają zyc innym… to początek dnia … co wy NATO ??? – napisała gwiazd TVN (pisownia oryginalna – red.).

Zakon Miłości MG – to facebookowa strona, którą polubiło całe 144 osób. – Zakon Miłości Magdy Gessler � Stronka dla wszystkich miłośników Królowej MG oraz ogólnie przyjętego dobrego humoru i smaku – czytamy w opisie strony.