Naukowcy w szoku! W okolicach Układu Słonecznego pojawiła się ogromna czarna dziura. To efekt zderzenia dwóch gwiazd

Czarna dziura nie zawsze musi oznaczać katastrofę, czasem może przynieść wymierne korzyści np. dla Ziemi. Naukowcy z University of Columbia i University of Florida w Stanach Zjednoczonych odkryli, że 4.6 miliarda lat temu w pobliżu Układu Słonecznego pojawiła się ogromna czarna dziura.

Wszystko to w związku ze zderzeniem dwóch gwiazd neutronowych. To właśnie powstała wówczas energia była odpowiedzialna za powstanie czarnej dziury. Jakie konsekwencje miało to na planetę Ziemię?

Jak się okazuje, nasza planeta mocno zyskała na katastrofie. To właśnie dzięki uderzeniu powstały ciężki pierwiastki takie jak złoto, platyna i uran, które trafiły bezpośrednio na Ziemię. W wyniku zderzenia powstało, według naukowców, blisko 0.3 procent całej masy Układu Słonecznego.

Przypomnijmy, czarna dziura jest tworem grawitacyjnym w który zbierają się cząstki o małych, jak i bardzo dużych masach. Z uwagi na wpływy wspomnianej grawitacji, materia która dostanie się do wnętrza czarnej dziury nie jest w stanie jej opuścić.

Zderzenie gwiazd neutronowych zdarza się mniej więcej od 1 do 100 razy na milion lat. Jeśli do takowego dochodzi, natychmiast powstają gwałtowne wybuchy materii.

Źródło: Sciencealert.com / NCzas.com