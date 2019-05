Niemożebny skandal w TVP Info. Siłą wyrzucono polityka niesprzyjającego władzy. Posła nie dopuszczono do głosu [VIDEO]

Do ogromnego skandalu doszło w programie „Studio Polska” w TVP Info. Reżymowa telewizja na co dzień nie zaprasza polityków Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a teraz także zaczęła wyrzucać ich ze studia i nie dopuszczać do głosu.

„Studio Polska” miało być programem otwartym dla wszystkich. Okazuje się jednak, że w dniu marszu #STOP447, który krytykował rząd PiS w sprawie zachowania względem roszczeń Żydowskich, rozpoczęto akcję wyrzucania polityków ze studia telewizji publicznej.

Przed rozpoczęciem programu siłą usunięty został ze studia wiceprezes Federacji dla Rzeczypospolitej, wchodzącej w skład Konfederacji – Jacek W. Bartyzel. W trakcie programu kolejni młodzi przedstawiciele Konfederacji, którzy pojawili się w studio wychodzili z czerwonymi kartkami dla TVP.

Ze studia, być może ze względu na immunitet poselski, nie został wyrzucony poseł Konfederacji – Jakub Kulesza. Poseł jednak przez cały program zgłaszał się do głosu, co zostało zignorowane przez prowadzących program Magdalenę Ogórek i Jacka Łęskiego.

Internauci komentują:

To co wyprawia się w TVP przechodzi już ludzkie pojęcie. Cenura, Panie Kurski była za komuny,a nie w wolnym kraju! Wyciąganie siłą ze studia członków @KONFEDERACJA_ @bartyzel nie mieści się w standardach telewizji publicznej. #StudioPolska – otwarta debata? Nie skomentuję. https://t.co/OFqTPcIdL4 — Marcel Bielecki🇵🇱 (@Marczelo_) May 11, 2019

Panika w @pisorgpl na dwa tygodnie przed wyborami. @KurskiPL zakazuje pokazania w @WiadomosciTVP Marszu #STOP447 z udziałem 20 tys. patriotów, a wiceprezes @FederacjaR Jacek @bartyzel siłą wyprowadzony ze #studioPolska. W wolnej Polsce winni poniosą odpowiedzialność. — Artur Zawisza (@artur_zawisza) May 11, 2019

Od dekad wiecznie ta sama dyskusja i nawalanka. Oglądam #StudioPolska Majdzik, czy jak mu tam o jednym i tym samym od 3 lat, Pisowcy o układach tych z PO i mafii z Gdańska. Tak oto układ pomagdalenkowy trwa 30 lat. Dziś zaorać ten układ może @KONFEDERACJA_ jak nie oni, to nikt. — Paweł Miter (@PMiter) May 11, 2019

Serio, po tym co się stało w #StudioPolska goście chcieli uczestniczyć w tym Polish Springer Show? — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) May 11, 2019

Wstyd i hańba, że za nasze publiczne pieniądze Kurski zrobił sobie z telewizji publicznej taką propagandową szopkę. Pani @ogorekmagda dzisiaj pokazała "wolność słowa" według pisowskich standardów. #StudioPolska #Konfederacja — Patlad17 (@patlad17) May 11, 2019