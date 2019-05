Nowa partia Farage’a wywoła wstrząs na brytyjskiej scenie politycznej. Brexit może obalić duopol Torysów i Laburzystów funkcjonujący od 100 lat!

Założona zaledwie kilka tygodni temu Partia Brexit wyprzedziłaby Konserwatystów, w wyborach do brytyjskiego Parlamentu. Ugrupowanie ma szansę przełamać funkcjonujący od 1922 roku prymat dwóch partii.

Gdyby wybory do Izby Gmin odbywały się teraz, to wybrałaby je Partia Pracy uzyskując 27% głosów. Prawdziwą sensacją jest jednak wynik Partii Brexit, która otrzymałaby 20% poparcia. Zajęłaby 2 miejsce wyprzedzając o 1 punkt Torysów.

Taki wynik przy jednomandatowych okręgach oznaczałby przełamanie duopolu na brytyjskiej scenie politycznej funkcjonującego od 1922 roku. Laburzyści i Torysi rządzą na zmianę i całkowicie dominują w Parlamencie od blisko 100 lat.

Na dodatek Brexit cały czas zyskuje wyborców. Od ostatniego sondażu partia zyskała 5 punktów procentowych podczas gdy Laburzyści stracili w tym czasie aż 6, a Konserwatyści 4. Symulacje wskazują, że Brexit wygrałaby ostatnie wybory samorządowe w Walii i Anglii. Ugrupowanie nie wystawiło jednak kandydatów. Wszytskie sondaże pokazują, że Brexit wygra zdecydowanie wybory do Parlamentu Europejskiego, co budzi prawdziwe przerażenie w Brukseli.

Farage chce nie tylko doprowadzić do opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię, ale też korzystając z wciąż rosnącej popularności swego ugrupowania po raz pierwszy wziąć udział w życiu politycznym wewnątrz Zjednoczonego Królestwa. Do Brexit masowo przechodzą wyborcy Konserwatystów, ale Farage liczy także na zwolenników Partii Pracy, którzy czują się oszukani przez swych liderów robiących wszystko, by doprowadzić do porzucenia idei opuszczenia Unii, Tymczasem aż 60% zwolenników lewicowego ugrupowania opowiedziało się referendum za Brexitem.