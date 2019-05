Pamiętacie, co działo się w czasie zamachu na meczet w Nowej Zelandii? Krzyczał o tym cały świat. W Burkina Faso uzbrojeni napastnicy wtargnęli na Mszę św. i otworzyli ogień do ludzi. W mediach małe wzmianki

Do kościoła katolickiego w Dablo, miejscowości leżącej 90 km od Kaya, w prowincji Sanmatenga (Burkina Faso) wtargnęła dziś uzbrojona grupa, która od progu otworzyła ogień do wiernych. Zginęło co najmniej 6 osób, w tym odprawiający Mszę św. kapłan.

Cisza medialna wokół tego wydarzenia w Afryce jest symptomatyczna. Jeśli uznać, że Burkina Faso i jej obywatele są mniej ważni od muzułmanów nowozelandzkich to będzie to przecież czysty rasizm. A może chodzi o to, że tu ofiarami są katolicy, a tam muzułmanie?

To pierwszy atak na kościół katolicki w Burkina Faso od początku ataków terrorystycznych miejscowych islamistów, które mają od pewnego miejsce w tym kraju. Nie można wykluczyć związku z akcją francuskich sił specjalnych, które odbiły tam turystów-zakładników.

Burkina Faso, attentato jihadista a una chiesa cristiana: uccisi 5 fedeli e il sacerdote… https://t.co/oJGXDHAcqZ — LE NOTIZIE (@TutteLeNotizie) May 12, 2019

W tek akcji zginęło 2 francuskich żołnierzy i terroryści. Nie można wykluczyć, że w Afryce Francja kojarzyć się jeszcze może niektórym waśnie z katolicyzmem i że był to rodzaj odwetu.

L'horreur se répète avec l'attaque d'une église au #BurkinaFaso

faisant 6 morts. Cette barbarie se finira-t-elle un jour ? Pensée pour les victimes https://t.co/AP9jP46C7D — Valérie Boyer (@valerieboyer13) May 12, 2019

Burkina Faso zamieszkuje około 60% muzułmanów i niecałe 30% chrześcijan.