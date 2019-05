Pikantnie w „Big Brother”. Mocne wyznanie uczestnika programu TVN. „Nie wiem, co mam powiedzieć, dziwnie się czuję”

„Big Brother” trwa już blisko dwa miesiące i przez ten czas w programie dużo się działo. Zaczęły się tworzyć pierwsze pary, a jedna z nich ma całkiem poważny charakter. W ostatnim czasie doszło do mocnego wyznania jednego z uczestników programu TVN.

Para uczestników programu „Big Brother” zdaje się, że już utworzyła parę. W tym tygodniu w relacjach między Olehem i Magdą doszło do przełomu. Ukrainiec zdecydował się na wyznanie miłości, Magda nie zareagowała jednak tak, jak mógł oczekiwać.

Magda i Oleh, mimo iż dzieli ich aż 10 lat różnicy, bardzo zbliżyli się do siebie w programie TVN. W środę nastąpiło jednak ważne wydarzenie, a to za sprawą pojawienia się w domu Wielkiego Brata Arka. Jego zadaniem było konfrontowanie uczestników z ich własnymi słabościami.

Po rozmowie z Arkiem Oleh wyznał Magdzie, że ta rozmowa wiele mu uświadomiła i choć przed wejściem do domu Wielkiego Brata nie myślał, że może kogoś pokochać. Zdradził jednak, że Arek po rozmowie z nim był pewien, że Oleg kocha Magdę, a Ukrainiec dodał, że sam też jest o tym przekonany i wyznał Magdzie miłość.

Kobieta była wyraźnie zaskoczona tym faktem, co widać było po jej reakcji, która niekoniecznie musiała przypaść do gustu Olehowi. – Ja jestem w mega szoku – pod tym względem, że ja ciebie naprawdę bardzo lubię, ale nie wierzę, że to może być prawda – powiedziała Magda.

– Nie spodziewałam się, że tak aż powiesz – dodawała, wyraźnie zaskoczona i speszona wyznanie Oleha. – Dla mnie to jest bardzo trudne. Ja takie coś czułem bardzo rzadko – dwa razy w życiu – odparł Oleh.

– Nie wiem, co mam powiedzieć, dziwnie się czuję. Jestem taka trochę speechless. Jest mi trochę głupio z tym. Wstydzę się takich rzeczy – tłumaczyła natomiast Magda. Widać, że nie zaburzyło to jednak relacji między Magdą i Olehem, w relacji na Instagramie widzimy, że para się dogaduje.

Źródło: RMF FM