To będzie masakra dla brytyjskiego, prounijnego establishmentu. Partia Brexit ma większe poparcie niż Konserwatyści i Laburzyści razem wzięci

Najnowsze sondaże w Wielkiej Brytanii wskazują, że Partia Brexit może odnieść miażdżące zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poparcie dla nie jest już o 2 punkty wyższe niż dla Partii Pracy i Konserwatystów razem wziętych.

Założona ledwie kilka tygodni temu przez Nigela’a Farage’a Partia Brexit szturmem podbija brytyjską scenę polityczną. W ostatnich sondażach dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego ma już 34% poparcia. To więcej niż dwie największe partie razem wzięte. Partia Pracy ma 21% zwolenników, a Konserwatyści 11%.

Co więcej ugrupowanie brexitowe jest na ogromnej fali wznoszącej. Od ostatniego sondażu zyskało 6 punktów procentowych. W tym samym czasie Laburzyści stracili 7 punktów, a Torysi 3.

4% poparcia notuje dawne ugrupowanie Farage’a – UKIP. To oznacza, że twardzi zwolennicy opuszczenia Unii Europejskiej mają razem 38% poparcia. Ci jednak są rozproszeni także w innych partiach. 60% zwolenników Partii Pracy głosowało w referendum za odejściem ze Wspólnoty.

Sondaże dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zbiegają się z tymi do Parlamentu krajowego. Brexit z wynikiem 20% wyprzedza już Konserwatystów, którzy mają 1 punkt procentowy mniej. Partia Pracy może liczyć na 27%.

Taki ewentualny wynik wyborów oznaczałby prawdziwe trzęsienie ziemi na brytyjskiej scenie politycznej. Brexit przełamałaby prawie 100-letnią dominację duopolu Partia Pracy, Partia Konserwatywna. Od 1922 na zmianę mają one większość w Izbie Gmin i powołują rząd.

Accurate or not, these are great numbers and our movement for democracy is gathering pace. pic.twitter.com/3acjwtEDeG

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 11, 2019