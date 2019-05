To już INWAZJA. Marokańczycy wysyłają imamów do Europy na ramadan. Ich liczba szokuje

Muzułmanie świętują właśnie tradycyjny okres postu czyli ramadan. Jak się okazuje w związku z tym kraje europejskie mogą spodziewać się najazdu muzułmańskich duchownych.

Adam Gwiazda podał na swoim profilu na Twitterze liczby, które mogą szokować. Pisze on jak wielu muzułmańskich duchownych przyjedzie do poszczególnych krajów europejskich w związku z rozpoczęciem ramadanu. Podaje dane opublikowane przez marokańskie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Islamskich.

Przykładowo do Francji trafiło aż 164 duchownych, do Włoch – 62, zaś do Hiszpanii – 56. Wynika to liczebności w tych krajach obywateli pochodzenia marokańskiego. Jak wielu imamów przyjeżdża z innych krajów Bliskiego Wchodu czy północnej Afryki nie wiadomo. Jednak łatwo sobie to wyobrazić. Te liczby oznaczają, że do Europy przyjechało tysiące osób, które – jak łatwo się domyślić – niekoniecznie będą wzywać do pojednania z chrześcijanami.