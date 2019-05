Wielki skandal w TVP Info! PiS panikuje. Siłą wyrzucono prawicowego polityka, a posła Konfederacji nie dopuszczono do głosu [VIDEO]

W TVP jest cenzura jak za PRL-u. To oczywisty wniosek po obserwacji tego co się dzieje w mediach publicznych. Członkowie Konfederacji Korwin Braun Liroy i Narodowcy są szykanowani i zagłuszani. Poseł Jakub Kulesza z Konfederacji nie został dopuszczony do głosu przez cały program „Studio Polska” a Jacek Władysław Bartyzel, wiceprezes Federacji dla Rzeczypospolitej wchodzącej w skład Konfederacji, został po prostu wyrzucony. Teraz TVP Info i Magdalena Ogórek pokrętnie się tłumaczą.

Do ogromnego skandalu doszło w programie „Studio Polska” w TVP Info. Reżymowa telewizja na co dzień nie zaprasza polityków Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a teraz przeszła sama siebie i zaczęła wyrzucać ich ze studia i nie dopuszczać do głosu.

„Cenzura w TVP. #KONFEDERACJA wyrzucana z teoretycznie otwartego programu” – skomentował zażenowany Robert Winnicki.

„Przez 40 minut we wczorajszym programie #StudioPolska POSEŁ NA SEJM @Kulesza_pl domagał się zabrania głosu trzymając rękę w górze,przez ten czas głos zabierali nawet ZWYKLI LUDZIE, posłowi nie było dane powiedzieć nawet słowa! Tak propaganda TVPiS traktuje przedstawicieli Narodu!”

Przez 40 minut we wczorajszym programie #StudioPolska POSEŁ NA SEJM @Kulesza_pl domagał się zabrania głosu trzymając rękę w górze,przez ten czas głos zabierali nawet ZWYKLI LUDZIE, posłowi nie było dane powiedzieć nawet słowa! Tak propaganda TVPiS traktuje przedstawicieli Narodu! pic.twitter.com/4SmO6KBKlE — Narodowy Lublin (@NarodowyL) May 12, 2019

„@ogorekmagda @jacekleski @KurskiPL Nie dopuszczacie do głosu przedstawiciela Polaków, Posła na Sejm Rzeczypospolitej @Kulesza_pl! Robicie z Polski, Rosje czy Białoruś?! Wprowadzacie reżim! Jesteście obrzydliwi!”

@ogorekmagda @jacekleski @KurskiPL Nie dopuszczacie do głosu przedstawiciela Polaków, Posła na Sejm Rzeczypospolitej @Kulesza_pl! Robicie z Polski, Rosje czy Białoruś?! Wprowadzacie reżim! Jesteście obrzydliwi! pic.twitter.com/NBk2RMFMAx — Tomasz Bartosiak (@T_Bartosiak) May 11, 2019

Kulesza był jedynym posłem wsród gości programu, a mimo to prowadzący program Magdalena Ogórek i jacek Łęski potraktowali go jak powietrze, chociaż w kulturalny sposób zgłaszał się przez cały program do głosu.

„Chamskie zachowanie w TVP studiopolska. Był tam jeden poseł Kulesza pośród wszystkich gości. Spokojnie siedział i cierpliwie podnosił rękę, aby dać mu głos. Trzymał ją cały program i się nie doczekał. Jak tak można traktować posła?”

Chamskie zachowanie w TVP studiopolska. Był tam jeden poseł-Kulesza pośród wszystkich gości. Spokojnie siedział i cierpliwie podnosił rękę, aby dać mu głos. Trzymał ją cały program i się nie doczekał. Jak tak można traktować posła? @Kulesza_pl — Marcin Szczęch (@MarcinSzczch) May 11, 2019

„Panika w PiS na dwa tygodnie przed wyborami. Jacek Kurski zakazuje pokazania w „Wiadomościach” Marszu #STOP447 z udziałem 20 tys. patriotów, a wiceprezes Federacji dla Rzeczypospolitej Jacek Bartyzel siłą wyprowadzony ze #studioPolska. W wolnej Polsce winni poniosą odpowiedzialność” – napisał z kolei Artur Zawisza.

Bartyzel w długim nagraniu na Facebooku zrelacjonował tę sytuację ze swojej perspektywy.

Jak tłumaczy swoje PRL-owskie metody Magdalena Ogórek?

„Pan Jacek Bartyzel nadużył naszego zaufania i wyjął fragment „Studia Polska”, nie opatrzył logiem naszej telewizji, naszego programu” – twierdzi Magdalena Ogórek.

„Zrobił sobie z tego materiał wyborczy, tylko i wyłącznie opatrując go symbolami Konfederacji, usuwając wszystkie loga Telewizji Polskiej. Nie temu służy ten program” – dodała.

Jacek Bartyzel w ostatnich tygodniach gościł w „Studiu Polska”, komentował m.in. strajk nauczycieli. Na swoim fanpage’u facebookowym zamieścił kilka fragmentów ze swoimi wypowiedziami, w jednym z nich krytykował TVP i TVN za brak relacji z konwencji Konfederacji.

Trzeba przyznać, że w tym materiale znaczek „na żywo” zasłonięto logiem Federacji dla Rzeczypospolitej, a dolny pasek – paskiem z tekstem jego wypowiedzi. Jednak to nie tłumaczy cenzury w TV!

Kolejny działacz Konfederacji po paru minutach od startu programu wyszedł na środek studia skrytykował to, że do programu nie wpuszczono Jacka Bartyzela, mimo że z założenia jest on otwarty dla wszystkich.

Reżimówka była bezlitosna i od razu został on siłą wyprowadzony ze studia. Zdążył jeszcze pokazać czerwoną kartkę i powiedzieć:

„Precz z komuną, precz z PiS-em. Nie zapraszają polityków Konfederacji”.

Tutaj pokazano jak cenzuruje TVP.

Wstyd i hańba, że za nasze publiczne pieniądze Kurski zrobił sobie z telewizji publicznej taką propagandową szopkę. Pani @ogorekmagda dzisiaj pokazała "wolność słowa" według pisowskich standardów. #StudioPolska #Konfederacja — Patlad17 (@patlad17) May 11, 2019

Źródło: Facebook/ Twitter/ TVP Info/ wirtualnemedia.pl