Blisko bilion dolarów polskich strat wojennych! Czy Niemcy nam zapłacą?

Raport o stratach wojennych przygotowany w 1947 r. przez Biuro Odszkodowań Wojennych wycenił polskie starty na 48 mld ówczesnych dolarów, co obecnie daje 850 mld dolarów – podaje tvp.info.

– To do przywódców naszego państwa należy decyzja, co zrobią z tym dokumentem, choć sądzę, że dość szybko całość raportu pozna także opinia publiczna. Osobiście uważam, że dobrym pomysłem byłoby upublicznienie dokumentu 1 września 2019 r., a więc w 80. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę – twierdzi poseł Arkadiusz Mularczyk.