Dorota Welmann zaskakuje. Radzi jak… zostać modelką

Każda kobieta, niezależnie od rozmiaru, wieku, urody może być modelką. Oczywiście to nie jest wybieg w Paryżu, tylko wybieg życia. Codziennie jesteśmy modelkami, wychodząc do pracy, do miasta, do szkoły – mówi Dorota Welmann, prowadząca program „Dzień dobry TVN”.

Znana z feministycznych poglądów dziennikarka, po raz kolejny stara się przemawiać do Polek i namawiać je do wiecznego zachwytu nad sobą. Jej zdaniem kobiety w naszym kraju są zakompleksione i najlepszym wyjściem jest przekonanie ich, że wygląd nie ma żadnego znaczenia.

Jeśli będziemy tylko myśleć, że mamy dwie dodatkowe fałdki na brzuchu i nie wyjdziemy do ludzi, to nie rozwiniemy swojej pasji, nie spotkamy ciekawych ludzi, nie nauczymy się czegoś nowego. Nie może nas paraliżować jakieś gówienko z tego powodu tylko, że nie czujemy się z tym dobrze – mówi Welmann w rozmowie agencją newseria.pl.

Zdaniem dziennikarki Polacy rzadko dobrze myślą o sobie samych. Zazwyczaj, gdy pyta kobiety o ich mocne strony, rozmówczynie wymieniają jedynie mankamenty, zwłaszcza fizyczne, zamiast opowiedzieć o tym, co w sobie lubią. Gwiazda podkreśla, że w jej bohaterkach interesują ją wszystkie pozytywne elementy, które należy wyeksponować, przede wszystkim ich osobowość, poglądy na świat oraz inteligencja.

Kobieta, która siebie się nie wstydzi, wygląda atrakcyjnie i wygląda na osobę, która jest pewna siebie, wzbudza zainteresowanie dużo większe niż ktoś, kto się ukrywa po kątach – podkreśliła Dorota Wellman.

Źródło: Newseria.pl / NCzas.com