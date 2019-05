Finalista „Tańca z Gwiazdami” kpi z jurorów. Jego reakcje rozwścieczyły internautów

Tomasz „Gimper” Działowy i Natalia Głębocka, to oni zatańczą w finale programu „Taniec z Gwiazdami”. Fakt, iż to popularny youtuber podejdzie do ostatecznego pojedynku zadziwił wielu widzów, ale także jurorów programu. Sam Gimper postanowił w charakterystyczny sposób skomentować swoje zwycięstwo.

Youtuber znany jest przede wszystkim z ciętego języka. Mało kto pamięta, że jeszcze kilka lat temu, produkowane przez niego materiały były pełne wulgaryzmów i obelg w stosunku do innych twórców. Tomasz Działowy był m.in. negatywnym bohaterem programu UWAGA w telewizji TVN, kiedy to dziennikarz, prezentował jego „twórczość” w kontekście sprawy sądowej, która miała się toczyć wobec „Gimpera”.

W samym programie półfinałowym Działowy praktycznie nie zabierał głosu i nie komentował decyzji widzów. Później jednak, gdy emocje zeszły, postanowił w bardzo charakterystyczny sposób podkreślić swoje zadowolenie. Na tzw. instastory udostępnił screeny min, które prezentowało jury, w trakcie ogłaszania wyników. Widać na nich, iż oceniający taniec, nie byli zadowoleni z decyzji widzów.

Kochani, dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymuję. Jestem w takim szoku, że nadal trochę do mnie nie dociera, co się dzieje. Będziemy ciężko pracować w tym tygodniu, żeby dowieźć jak najlepsze rezultaty na wielki finał. Czuję ogromną odpowiedzialność, by was nie zawieść, bo to tak naprawdę dzięki waszej decyzji jestem tu, gdzie jestem. Idę pracować, widzimy się niedługo – napisał w ostatnim instastory Tomasz Działowy.

