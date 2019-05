Granice absurdu przekroczone! Norweskie Ministerstwo Zdrowia usuwa „błonę dziewiczą”. Teraz to „wieniec waginalny”

Błądzimy mając błony na oczach, do rozpowszechniania ludowych zabobonów – twierdzą przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Zdrowia i nakazują natychmiastowe usunięcie słowa „błona dziewicza” z używanego języka. Ich zdaniem określenie to jest nieprecyzyjne, a przede wszystkim zacofane i mylące.

Co zatem stanie się z określeniem błony dziewiczej? Wcześniej w Norwegii była ona nazywana „jomfruhinnen”, jednak nazwa ta będzie musiała zostać zmieniona na zdecydowanie bardziej medyczną. Do języka, siłą wprowadzone zostanie zatem określenie anatomiczne – „wieniec waginalny” lub „fałda pochwowa”, dla osób zainteresowanych, w języku norweskim słowo te brzmieć będzie „skjedekrans”.

Oczywiście, urzędnicy nie byliby sobą, gdyby sprawę zostawili w takiej formie, czyli wyłącznie zmiany słownikowej. To dla nich zdecydowanie za mało. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie nakazało zmianę określeń lekarzom, którzy nie będą mogli, z przyzwyczajenia używać wcześniejszego słowa. „Jomfruhinnen” ma natychmiast zniknąć z ich mowy.

Znając norweskie realia można być przekonanym, że będzie to bardzo skrzętnie sprawdzane chociażby poprzez wizyty „ukrytych pacjentów”, czyli urzędników, którzy weryfikować będą czy lekarze dostosowali się do zmian.

Co jeśli jakiś lekarz uprze się i nadal używać będzie określenia „błona dziewicza”? Początkowo ma być to wyłącznie upomnienie, później jednak, co bardzo możliwe, urzędnicy nakładać będą kary finansowe pod pretekstem wprowadzania pacjenta w błąd poprzez używanie niejasnych określeń.

