Hubert Urbański padł ofiarą internetowego oszustwa. Gwiazda TVN ma kłopoty

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o nielegalnym wykorzystywaniu wizerunku celebrytów, które służyło promocji kryptowalut. Wówczas ofiarami przestępca padli m.in. Magda Mołek i Piotr Kraśko, którzy według reklam, mieli zachęcać do finansowych inwestycji. Teraz proceder powrócił, a ofiarą stał się Hubert Urbański.

Po raz kolejny pojawiają się w sieci „artykuły” o cudownych zarobkach dzięki bitcoinom. Wykorzystywane są w nich zdjęcia moje i Magdy Mołek z Dzień Dobry TVN i opisy sugerujące nasz „zachwyt”.Wszystko to jedno wielkie oszustwo – pisał oburzony Marcin Meller, którego wizerunek również pojawił się przy podejrzanych reklamach.

Organizatorzy nielegalnego procederu nie zostali odnalezieni, strona Bitcoin Profit zniknęła z sieci, ale jak się okazuje, nie na długo. Obecnie pojawiła się ponownie pod adresem pl.btcprofitnow.pro i tym razem w reklamach wykorzystuje fotografie Huberta Urbańskiego.

Jak dotąd sam Urbański nie odniósł się do sprawy. W internecie nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie ze strony gwiazdy telewizji TVN. Nawet jeśli takowe się pojawi, to pociągnięcie organizatorów do odpowiedzialności jest praktycznie niemożliwe.

Jak wskazują eksperci, domena oraz serwer zarejestrowane są w bardzo egzotycznych krajach, a w związku z tym, uzyskanie jakichkolwiek danych osobowych graniczy z cudem.

Źródło: Facebook.com / NCzas.com