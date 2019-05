Justyna Żyła wylewa żale na hejterów: „Każdy może wylewać swoje frustracje, na kogoś, kogo nie zna”

Justyna Żyła zdecydowanie nie daje o sobie zapomnieć i praktycznie codziennie, prezentuje kolejne „mądrości” czy to w mediach społecznościowych, czy też telewizyjnych wywiadach. Tym razem, była żona znanego skoczna narciarskiego, jak sama się określa, wypowiedziała się na temat hejterów w internecie.

Nie chcę przywiązywać wielkiej wagi do krytyki osób, które mnie nie znają. Internet idzie w taką stronę, że każdy może wylać swoje żale, swoje frustracje na kogoś, kogo naprawdę nie zna i to jest dla mnie trochę przykre – stwierdziła Żyła w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Jak stwierdziła celebrytka, raczej nie przejmuje się komentarzami, które czyta na swój temat, szczególnie takimi, które mają w sobie wyłącznie negatywne treści. Niestety, czasem przychodzą do niej wiadomości, które są na tyle dotykające, że zostają w pamięci na długo.

Dam taki jeden przykład, gdzie napisała do mnie jakaś dziewczynka. Odczytałam po prostu wiadomość na Instagramie, z ciekawości weszłam na jej profil i na profilu jest 11-letnia dziewczynka. I napisała tak niecenzuralne słowa, że do tej pory jakoś tak dziwnie się z tym czuję – wspomniała celebrytka.

Justyna Żyła podkreśla, że kiedyś do krytyki podchodziła bardziej emocjonalnie. Teraz nabrała dystansu. Stara się cieszyć życiem oraz spełniać zawodowo i prywatnie, nie zważając na to, czy komuś się to podoba, czy też nie.

Krytyka osób, które mnie znają, przede wszystkim mojej rodziny, zawsze jest odbierana tak, że chcę się poprawić, że biorę to sobie do serca – mówiła Justyna Żyła.

Źródło: Newseria.pl / NCzas.com