Kinga Rusin totalnie się skompromitowała w „Dzień Dobry TVN”. Teraz Kraśko broni koleżanki z programu

Prowadząca „Dzień dobry TVN” Kinga Rusin zaliczyła ogromną wpadkę, którą trudno wytłumaczyć inaczej, niż przez brak przygotowania. Natalia Kukulska była w szoku. Po tych słowach powinna zapaść się pod ziemię. Teraz w obronie koleżanki z programu stanął Piotr Kraśko.

Przypomnijmy, że 39 lat temu w katastrofie lotniczej samolotu Ił-62 zginęła znana piosenkarka Anna Jantar, matka Natalii Kukulskiej. Niedawno artystka wybrała się na miejsce katastrofy, gdzie stoi obecnie pomnik upamiętniający ofiary, a jeden z budynków przyozdobiony jest muralem z podobizną śp. Jantar.

W programie „Dzień dobry TVN” próbowała nawiązać do tego prowadząca Kinga Rusin, w rozmowie z Natalią Kukulską popełniła jednak ogromne faux pas, myląc dwie katastrofy lotnicze.

– Pojechałaś po raz pierwszy od 39 las na miejsce katastrofy do Lasu Kabackiego i powiedziałaś takie słowa: Czy jest sens wracać do dramatycznych szczegółów i otwierać ranę. Sensem jest jedynie ocalić od zapomnienia – stwierdziła bezmyślnie Rusin.

Niestety dla niej, tragedia nie wydarzyła się w Lesie Kabackim, a zupełnie innym miejscu, niedaleko lotniska Okęcie w Warszawie. Kukulska wsłuchując się w zdanie prowadzącej, szybko ją poprawiła.

– Sprostuję tylko, że to nie do Lasu Kabackiego, tylko niedaleko Okęcia. To inne miejsce, inna katastrofa się tam wydarzyła – powiedziała zażenowana Kukulska.

Piotr Kraśko udostępnił fotografię z Magdaleną Adamowicz, która także była gościem sobotniego wydania śniadaniówki, a przy okazji nawiązał do wpadki prezenterki.

– I nam wszystkim życzę, by spełniło się jej marzenie o świecie bez nienawiści, a co do mojej telewizyjnej siostry, Kingi Rusin, każdemu z nas zdarza się pomylić, jej naprawdę wyjątkowo rzadko. Jest jedną z najlepiej przygotowanych do pracy osób jakie znam – napisał w poście Kraśko.

Źródło: Instagram/ TVN