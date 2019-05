Kolejny przykład czemu naprawdę ma służyć rzekoma walka z „fake newsami”. We Włoszech Facebook tak walczy, że zamyka akurat konta Ligi i Ruchu 5 Gwiazd

Facebook zamknął 13 maja we Italii 23 konta z „fałszywymi wiadomościami”, w większości były to konta wspierające prawicową Ligę i Ruch Pięciu Gwiazd. Wydaje się, że przed wyborami do PE trwa rodzaj testowania oporu na takie zachowania i cenzurę.

Nie chodzi tu o jakieś mało znane konta, bo miały one 2,5 miliona obserwujących. Była to m.in. grupa „chcemy Ruchu Pięciu Gwiazd w rządzie”. Skasowano też np. filmik Ligi, na którym migranci niszczyli pojazd Karabinierów. Miał 10 mln widzów, ale film pochodził z inscenizacji, co uznano za dezinformację w celach politycznych.

Zgłaszaniem stron zajmuje się mocno „poprawny politycznie” NGO’S Avaaz. Jego „śledztwa” doprowadziły już w w kwietniu do zamknięcia kilku stron przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii (17 kont z 1,4 mln obserwujących).

Przykładowe i tylko ostatnie kampanie Avaaz w Polsce i na świecie to „plastik”, „obrona Amazonii” (kontekstem są działania prawicowego prezydenta Brazylii), feminizm na G7, ochrona planety, „nienawistne tweety” na tle wizerunku prezydenta Trumpa, „odeprzemy atak faszystów”, apel o 100% czystej energii i… pedofilia w Kościele (w innych krajach jest to zastąpione np. tematem brutalności policji wobec kobiet).