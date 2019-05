Na francuskiej wyspie d’Oleron kogut Maurice stanie przed… sądem i grozi mu kara śmierci. Sąsiedzi skarżą się na zbyt wczesną pobudkę

Na wyspie Oléron na Atlantyku trwa wojna pomiędzy panią Corinne, która hoduje koguta Maurice’a, a jej sąsiadami. Poranne pienia okazały się dla nich „nie do zniesienia”. Sprawa znajdzie swój finał w miejscowym sądzie 6 czerwca. Trybunał nie wymaga osobistego stawiennictwa koguta, ale ten się podobno na rozprawie pojawi.

Za to przed oblicze temidy musi się pofatygować jego właścicielka Corinne Fesseau. Konflikt trwa już dwa lata. Sąsiedzi są właścicielami domku wynajmowanego turystom w wakacje, który jest zlokalizowany niedaleko kurnika. Skarżą się więc na „uciążliwość hałasu”.

Ile d'Oléron : un procès pour le coq Maurice via @Bleu_Rochelle https://t.co/qDwWNgi5X4 pic.twitter.com/x17R2YZeIC — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) May 12, 2019

Najpierw sprawa trafiła do negocjatora. Teraz Corine otrzymała już wezwanie do sądu okręgowego w Rochefort. Pozwana rozważa zabranie z sobą karmazynowego koguta. Corinne Fesseau nie wyobraża sobie swojego podwórka bez ptaka, do którego się przywiązała.

Nakaz pozbycia się koguta to, co prawda niezły rosół, ale i „wyrok śmierci”. W obronie koguta powstałą petycja, którą podpisało już ponad 30 tys. osób. Corinne jest „rozczarowana i zła”. Mówi, że na 80 osób mieszkających w okolicy, kogut denerwuje tylko dwójkę sąsiadów, która przyjeżdża na wsypę dwa razy w roku, – „a ja mieszkam tu od 35 lat ” – dodaje pozwana.

Il faut sauver Maurice ! ♥️♥️♥️♥️ https://t.co/dVygudk6aK — Andre Dechene (@dede17_86) May 13, 2019

Rzeczywiście, prawo koguta do piania wspierają też inni mieszkańcy, łącznie z merem Saint-Pierre-d’Oléron. Mer Christophe Sueur wydał nawet w ub. roku dekret, który przypomina o wiejskim charakterze jego gminy i prawie mieszkańców do trzymania na podwórkach drobiu. Corinne Fesseau w „odwecie” złożyła na sąsiadów skargę o „molestowanie moralne”.

Nie będzie to we Francji pierwsza sprawa przeciw kogutowi. Poprzednie wyroki są precedensem, który działa na korzyść Maurice’a. Piętnaście lat temu Sąd Apelacyjny w Riom w departamencie Puy-de-Dôme uchylił decyzję sądu w Clermont-Ferrand, który nakazał likwidację małego kurnika. Sędzia uzasadnił decyzję tym, że „kura jest niewinna, bo jest tak głupim zwierzęciem, że ​​nikomu jeszcze nie udało się jej wyszkolić i nie dokonają tego nawet chińskim cyrku”.

W 2018 r., inny kogut (Coco) na ile d’Oleron też był obiektem skarg, a jego właściciel otrzymał nawet anonim z groźbą śmierci ptaka.