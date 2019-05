Oburzające! PiS bezczelnie kręci ws. żydowskich roszczeń. O Żydach milczą, za to Kaczyński opowiada Polakom o kotkach w telewizji śniadaniowej TVP [VIDEO]

PiS jest wyjątkowo bezczelny w okłamywaniu Polaków i ukrywaniu prawdy ws. żydowskich roszczeń majątkowych. Strona żydowska już nie ukrywa, że jej celem jest bezprawne wyciągnięcie od Polaków tzw. majątków bezspadkowych, lub rekompensaty za nie, a rządzący PiS stara się jak tylko może zamilczeć sprawę. O tym, że całkowicie zmilczeli w mediach wielki, dwudziestotysięczny marsz Polaków przeciwko ustawie 447, nie wspominając.

Izraelskie media wprost piszą, że delegacja rządu Izraela, która została w nocy z niedzieli na poniedziałek pilnie odwołana przez polski MSZ pod pretekstem zmiany składu, planowała w Polsce rozmawiać o roszczeniach.

Żydowscy politycy w randze ministra mówili wiorst, że czas się skończył i chcą odzyskać mienie po ofiarach Holokaustu. A najgorsze jest to, że zdradzili, że PiS od 4 lat kolaboruje ze stroną żydowską w tej sprawie! Tak napisał. m.in. „The Jerusalem Post”.

Jerusalem Post pisze, że dzisiejsza wizyta w Polsce miała być kolejnym etapem w trwających już 4 lata rozmowach na szczeblu ministerialnym. Po raz kolejny (najpierw przy IPN) media z Izraela ujawniły ukryte rozmowy z rządem PiS.

https://t.co/xiMuzPooVf — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 13, 2019

A PiS co? A PiS nadal milczy i udaje, że problemu nie ma.

Właśnie posłali samego prezesa Kaczyńskiego do telewizji śniadaniowej w TVP, do programu „Pytanie na śniadanie” gdzie prezes opowiadał jak to jego kotki sobie świetnie żyją, jak się nie lubią, gdzie śpią i co jedzą…

Taaak… Ojczyzna w niebezpieczeństwie, żydowskie i amerykańskie naciski coraz silniejsze, a Kaczyński wmawia narodowi, że problemu nie ma i ważniejszy jest temat jego kotków…