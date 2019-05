Okradziono bliski Polakom kościół Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Zginął m.in. zabytkowy świecznik i pozłacany krzyż

Poklasztorny kościół romański św. Germana z XI wieku w dzielnicy łacińskiej Paryża jest bliski Polakom. Był miejscem pochówku królów z dynastii Merowingów panujących w VI i VII wieku. W 1669 opatem klasztoru został polski król Jan II Kazimierz Waza, który wcześniej zrzekł się korony. Jest pochowany na Wawelu, ale w kościele pozostało pochowane jego serce.

Le coeur de Jean II Casimir, Roi de Pologne

Église Saint Germain des Prés à Paris

W tym kościele pochowano także Kartezjusza, w 1972 roku zamordowano tu 20 księży katolickich za odmowę przysięgi na tzw. „konstytucję cywilną kleru”. W czasie rewolucji kościół skonfiskowano i zamieniono go na więzienie. Wrócił jednak do swojej roli i dzisiaj jest ważnym obiektem na turystycznych szlakach Paryża, zwłaszcza dla Polaków.

Tym smutniejsza jest informacja o profanacji i okradzeniu tej świątyni. O kradzieży doniósł m.in. Dziennik „Le Figaro”, powołując się na informacje miejscowego proboszcza.

Według kapłana skradziono m.in. z ołtarza świecznik z brązu i pozłacany krzyż. Złodzieje, by wejść do kościoła skorzystali z rusztowania remontowego. Śledztwo prowadzi policja z komisariatu 6 dzielnicy, ale parafianie skarżą się, że do tej pory żaden z funkcjonariuszy, nie pofatygował się jeszcze, by przejrzeć choćby nagrania monitoringu.