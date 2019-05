Pedofilia – temat zastępczy przed wyborami do PE. Film Sekielskiego i riposta Kaczyńskiego.

Głośno reklamowany film Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele wywołał szerszą dyskusję o tym zjawisku. Po lewej stronie radosny chichot i przygotowywanie się do rewolucji kulturalno-cywilizacyjnej. Po stronie PiS „obrona Kościoła”, ale trochę na zasadzie – inne grupy zawodowe też mają swoich zboczeńców.

Tymczasem chciałoby się po prostu rozliczenia Kościoła ze Złem i oczyszczenia Go. Poruszona w filmie sprawa prezydenckiego kapelana ks. Franciszka Cebuli to przecież zarazem sprawa agentury w Kościele. SB wykorzystywała tego typu sprawy do szantażowania księży.

Lewica dzisiaj ochoczo chce rozliczać biskupów z tuszowania pedofilii. A co z SB-ekami, którzy taką wiedzę posiedli i chociaż byli funkcjonariuszami państwa, zamiatali to pod dywan dla dobra swojej „pracy operacyjnej”? Może to ich należy powyciągać ich nor i postawić przed sądami?

Pedofilia jest rzeczą okropną. Jednak nie chodzi tu o współczucie wobec ofiar, ale o „młot na czarnych”, chociaż dotyczy to przekroju całego społeczeństwa. Kiedy G. Schetyna zapowiada „rozprawimy się pedofilią”, odbiorcy jego mowy odbierają to po prostu jako „rozprawę z Kościołem”.

Dziś walczą z pedofilią Sekielski, Morozowski, Kopacz, Schetyna i Biedroń… promując pederastię, aborcję, upadek sztuki i moralności. Chodzą w pochodach dla zboczeńców a przechodząc koło kościoła głośno krzyczą no pasaran! Żałosne to i tyle! — ks. Sławomir MAREK 🇵🇱 🇭🇺 (@fullconvergenza) May 11, 2019

W odwrotnym kierunku poszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zapowiedział bezwzględne karanie za pedofilię oraz podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważa się za pedofilię z obecnych 15 lat. Z tym, że dla „obrony” Kościoła, wskazał też na innych.

Jarosław Kaczyński: To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał, krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska#wieszwięcej https://t.co/GX1t8s349Z — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) May 12, 2019

Na konwencji regionalnej PiS w Szczecinie J. Kaczyński mówił: „szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały powierzone i to dotyczy oczywiście także księży, ale to dotyczy wszystkich (…) także znanych celebrytów”. Wzbudziło to rzecz jasna aplauz obecnych, ale też pokazało przedmiotowe traktowanie tych spraw.

Czyli zgadzamy się, że każdy pedofil powinien ponieść karę? Dziś w Łodzi ulica Piotrkowska… pic.twitter.com/wX81Szy32Q — sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) May 11, 2019

Prezes PiS poczynił w tym kontekście aluzje do sprawy Polańskiego, który znalazł obrońców wśród ludzi dzisiaj tak ochoczo tropiących pedofilię w Kościele. Jak widać mniej liczy się pedofilia, niż polityczne poglądy pedofila. Smutne.*

Tak jak wszystko inne – jak homo jest nasz, to normalny i nawet stanowi powód do dumy, a jak nie nasz, to zboczenie i hańba. https://t.co/8KX8XkMjIR — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) May 12, 2019

Kiedy przypomina się dzisiaj o pedofilskich wyczynach księży sprzed lat, rzeczywiście warto pamiętać też Romanie Polańskim, Danielu Cohn-Bendicie, czy zachwytach nad książką”Lolita” Nabokova. Czasy się zmieniły i dziś wielu o „luzie moralnym” epoki po 1968 roku, by chciało pewnie zapomnieć. Najlepiej przykładać Kościołowi.