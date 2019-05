Penitencjariusz skonstruował sobie w więzieniu bombę. Takie rzeczy tylko we Francji

Niezwykłą sytuacja miała w więzieniu w Bapaume. Strażnicy odnaleźli w celi jednego z więźniów aparat, który jest prawdopodobnie bombą. Sprawę bada prokuratura w Arras w departamencie Pas-de-Calais.

Do końca nie wiadomo, czy to hobby znudzonego więźnia, czy też szykował on jakąś wybuchową niespodziankę. Więzienie Bapaume to jeden z nowocześniejszych zakładów karnych Francji. Zostało oddane do użytku w 1990 roku.

Przebywają tu skazani z wyrokami powyżej 2 lat, ale rokujący nadzieję na udaną resocjalizację. Środki nadzoru są tu dość łagodne i być może dlatego więźniowi udało się tak bezkarnie majsterkować. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje bliższych szczegółów dotyczących skazanego, ani paragrafu, za który trafił do więzienia.