PILNE: PiS ulega presji Konfederacji i odwołuje wizytę izraelskich urzędników, którzy wybierali sie do Warszawy w sprawie roszczeń. Deal szykowany jest na jesień?

PiS uległ presji Konfederacji w sprawie żydowskich roszczeń. – W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników – oświadczyło w niedzielę późnym wieczorem MSZ.

W niedzielę po południu media izraelskie podały, iż w poniedziałek do Polski przybędą przedstawiciele izraelskich władz. Portal „Times of Israel” napisał, że do Warszawy – gdzie, jak zauważa, trwa sprzeciw wobec wypłaceniu odszkodowań Żydom, których rodziny straciły majątek w czasie Holokaustu – na „serię spotkań z przedstawicielami polskiego rządu” uda się izraelska delegacja pod egidą ministerstwa ds. równouprawnienia społecznego. Jak piszą żydowskie media, główny celem wizyty miały być kolejne naciski w sprawie pieniędzy jakie mieliby Polacy zapłacić Żydom.

„W nawiązaniu do publikacji medialnych MSZ pragnie zdementować, że 13 bm. złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z panem Avi Cohen-Scali, dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej” – przekazało w oświadczeniu polskie MSZ.

Jak dodano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej resortu „w związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników”.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w maju 2018 r. ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. W grudniu 2017 r. ustawę zarejestrowaną w dzienniku ustaw jako S.447 (ustawa Senatu nr 447) jednomyślnie przyjęła izba wyższa amerykańskiego Kongresu, a pod koniec kwietnia 2018 r. Izba Reprezentantów.

Po podpisaniu ustawy przez Trumpa sekretarz stanu USA będzie zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w tzw. deklaracji terezińskiej.

Na tej podstawie, w lutym b.r. amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo żądał wypłacenia odszkodowań Żydom. Stanisław Michalkiewicz ujawnił notę MSZ-u, z której wynika, że rządy amerykański i izraelski domagają się by Polska zapłaciła jak najszybciej. Z kolei rząd PiS-u zaprzeczał, że ma ulec wobec tych żądań. Dwa dni po takiej deklaracji okazało się, że Żydzi wysyłają delegację w celu dokonania konkretnych uzgodnień.

(nczas.com, PAP)