Pisarz powiedział jak skończy się „Gra o Tron”! Fani serii nie mogą się z tym pogodzić

„Gra o Tron” to seria ciesząca się ogromną popularnością na całym świecie. Akcja serialu już dawno wyprzedziła historię spisaną przez Georgea R.R. Martina. Kolejne odcinki ostatniego sezonu wzbudzają emocje nie tylko wśród zwykłych telewidzów, ale również wśród tuzów kultury. Ostatnio Stephen King postanowił podzielić się na Instagramie swoimi przemyśleniami dotyczącymi zakończenia serii.

Według popularnego amerykańskiego pisarza śmierć poniosą głowni bohaterowie: Danaerys i Jon Snow. Pomysł ten podzielił fanów serialu – jedni chcieli by powrotu do konwencji w której zgony ważnych postaci nadają tempa akcji, inni zbyt mocno przywiązali się do młodego władcy północy i matki smoków.

Suppose–just suppose, now–that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose–just suppose–that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?

— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019