Skandal! Delegacja z Izraela i tak przyleciała do Polski. Teraz „odbywa nieoficjalnie spotkania”

Izrael nic sobie nie robi z odwołanej wizyty ws. roszczeń. I tak delegacja przyjechała do Polski, by – jak twierdzi jeden z dziennikarzy – odbywać „nieoficjalnie inne spotkania bez udziału polskich władz”.

O tej bulwersującej sprawie poinformował dziennikarz Marcin Makowski na swoim Twitterze.

„Ciekawa sprawa, z tego co mówią moje źródła delegacja Izraela pomimo odwołania wizyty ze strony polskiego MSZ i tak przyleciała do Warszawy, odbywając nieoficjalnie inne spotkania bez udziału polskich władz. Póki co nie jest jasne z kim dokładnie i na jaki temat” – napisał.

„Słyszę, że nie ma żadnych ważnych spotkań, z nikim z oficjeli – póki co nawet media izraelskie nie mają informacji co ta delegacja robi w Warszawie. Pewnie polecieli bo bilety i tak były już kupione. To jest poziom dyrektorski, a nie ministerialny także ja bym się nie spinał” – dodał.

Źródło: Twitter