Sommer ujawnił brudną prawdę o polskiej szkole. Cejrowski wprost! „Unia Europejska jest konstruowana według wzoru Związku Sowieckiego”

Tomasz Sommer na Twitterze opisał skandaliczne wymuszania na dzieciach w warszawskiej szkole. – A dziś w szkole kazali dzieciom stać na baczność do hymnu europejskiego – napisał redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”. Całą sprawę w swoim stylu skomentował Wojciech Cejrowski.

W jednym z Tweetów redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer opisał skandaliczna sytuację, jaką zastał jego syn w szkole podstawowej.

– A dziś w szkole kazali dzieciom stać na baczność do hymnu europejskiego. Jak syn zaprotestował mówiąc, że na baczność to się stoi do polskiego, to zebrał ochrzan. Międzynarodówka wróciła – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

Na ten popularny na Twitterze wpis teraz odpowiedział popularny publicysta i podróżnik Wojciech Cejrowski.

– Bardzo trafne skojarzenie i powinno być oczywiste. Unia Europejska jest konstruowana według wzoru Związku Sowieckiego oraz na bazie ideologii marksistowskiej – skomentował Cejrowski.

Źródło: Twitter