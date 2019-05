Szokująca decyzja produkcji „Big Brothera”. Fani programu TVN oburzeni! „To żart jakiś. Koniec oglądania BB u mnie w domu”

Najnowsza edycja „Big Brothera” obfituje nie tylko w dobrowolne odejścia uczestników, lecz także – jak się teraz okazuje – w wielkie powroty. Mimo że wokół Łukasza Darłaka narosło wiele kontrowersji, a niektórzy uczestnicy byli oskarżani przez wrażliwych lewaków o „homofobiczne” żarty, produkcja zdecydowała się na przywrócenie byłego chłopaka Michała Witkowskiego.

Producenci programu „Big Brother” poinformowali, że do domu Wielkiego Brata powraca Łukasz Darłak, który odpadł kilka tygodni temu. Zapełni lukę po dobrowolnym odejściu z „Big Brothera” weganki Justyny i jej chłopaka Pawła. Weganie wprost stwierdzili, że nie mają już ochoty dłużej przebywać w domu Wielkiego Brata. Parę dni wcześniej program opuściła także Angelika.

Wokół Łukasza rozpętała się prawdziwa burza. Uczestnicy m.in. debatowali na temat „spalenia pedalskiego łóżka” po Łukaszu. To właśnie on najczęściej znajdował się w centrum kontrowersji. Gdy opuścił program, wiele osób nie zgadzało się z werdyktem, jednak inni podkreślali, że bez niego atmosfera w domu Wielkiego Brata jest mniej napięta. Czyżby przywrócenie go do programu było rozpaczliwym krokiem, mającym zwiększyć oglądalność?

Być może. Jednak internauci byli zbulwersowani tym posunięciem. Zwrócili uwagę na to, że produkcja nie szanuje wyboru widzów.

„Uważam, że to nie fair. Nie tylko mieszkańcy go nominowali, ale ludzie wysyłali smsy. Czyli macie w d*pie ludzi” – pisał jeden z użytkowników.

„To jest nie fair wobec uczestników i widzów, którzy głosowali żeby odpadł” – napisał kolejny internauta.

„Pogwałciliscie wszelkie zasady tego programu i z ludzi oglądajacych i głosujących zrobiliście debili. Kompletny niewypał z wejściem Łukasza!!!!! Po co głosować jak i tak wpuszacie ich na nowo? Reszta też wejdzie?” (pis. oryg. – red.) – napisał zbulwersowany widz.

Źródła: Facebook/nczas.com