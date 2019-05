Tam na pewno nie chciałbyś mieszkać! Zobacz listę najbardziej ekstremalnych miast świata

Rosyjskie miasto Jakuck, meksykańskie San Luis Rio Colorado i peruwiańska La Rinconada – to zdaniem dziennikarzy hiszpańskiej „El Pais” najbardziej ekstremalne miasta świata. Pod uwagę wzięto m.in. trudne warunki życia oraz ewentualne walory turystyczne podanych miejsc.

Zdecydowanym liderem zestawianie okazał się Jakuck. Wszystko to przez duże skoki temperatury, a w szczególności zimowe chłody. Nie jest bowiem dużym zaskoczeniem, gdy słupek rtęci spada tam poniżej – 40 stopni C.

Co warto podkreślić, w okolicach Jakucji znajduje się również inne miejsce, wyróżnione w zestawieniu. Nie jest to jednak miasto, a wieś Wierchojańsk. Dziennikarzy postanowili opisać to miejsce ze względu na rekordowe różnice temperatur, dokładnie 106 stopni. Najniższa zarejestrowana temperatura wynosiła bowiem -69,8 stopnia C, zaś najwyższa 37 stopni. Tym samym Wierchojańsk został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.

W zestawieniu znaleźć można jeszcze dwa miasta z zupełnie innej części świata. Jako pierwsze wyróżnione zostało meksykańskie San Luis Rio Colorado. 200-tysięczna miejscowość może pochwalić się najwyższą zarejestrowaną temperaturą. Latem było tam ponad 59 stopni C.

Ostatnim miastem o którym piszą dziennikarze „El Pais” jest La Rinconada w Peru. Tym razem to jednak nie warunki atmosferyczne, a samo położenie, wpłynęło na fakt, iż trafiło ono do listy najbardziej ekstremalnych. La Rinconada leży bowiem na wysokości 5099 metrów nad poziomem morza.

Źródło: El Pais / NCzas.com