Obrzydliwe? Żona znanego polskiego piłkarza chce zjeść własne łożysko

Sara Boruc, żona bramkarza Artura Boruca oświadczyła, że chce zjeść własne łożysko. Modowa blogerka urodziła właśnie swoje trzecie dziecko, chłopca. Zapowiedziała, że chce zjeść własne łożysko.

Sara Boruc to piosenkarka, modowa blogerka i przede wszystkim żona Artura Boruca, legendy Legii Warszawa i jednego z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki. Teraz zaszokowała wielu po urodzeniu trzeciego dziecka, zmierza zjeść swoje łożysko.

Jak się okazuje w krajach zachodnich takie praktyki są dość popularne. Tabletki są przygotowane przez specjalistyczne firmy. Łożysko sterylizuje się z plasterkami cytryny i imbiru. Następnie usuwane są wszystkie membrany i łożysko jest odwadniane przez 12–24 godziny.

Potem wysuszone łożysko jest mielone do postaci proszku i zamykane w szczelnym pojemniku. Z reszty robi się nalewki z użyciem alkoholu. Przez 6 tygodni trwa proces fermentacji.

Zatem po co zjadać swoje łożysko? Tabletki z łożyska mają przyspieszać odzyskanie formy po porodzie, pozytywnie wpływać na laktację, a także regulują poziom hormonów. Dodatkowo Tamara Guida, założycielka strony „Fruit of the Womb” twierdzi, że łożysko to bomba witaminowa, a zjedzenie go ma pozytywny wpływ na organizm.

Nam coś się wydaje, że nie o witaminy tu chodzi, ale o to by o Pani Boruc było w mediach po prostu głośno.

Źródło: Fakt24, DSW Dzieci są ważne