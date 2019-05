TVPiS zataja wynik poparcia Konfederacji! Berkowicz: „Panie Kurski, apeluję: podaj Pan utajone wyniki sondażu!”

TVPiS podaje wynik zleconego przez siebie sondażu zatajając wynik Konfederacji! – pisze na swoim profilu facebookowym Konrad Berkowicz. Jeden z liderów Konfederacji kolejny raz pokazuje, jak propagandowy przekaz stosuje telewizja publiczna.

Bezsilne media przedrukowują sondaż w podanej przez telewizję rządową formie. Można jednak policzyć, ile prawdopodobnie wynosi wynik, by zrozumieć, dlaczego go nie podają – czytamy we wpisie polityka.

Co warto podkreślić, niektóre media, przykładem może być Rzeczpospolita, wskazują iż faktycznie w sondażu brakuje wyników dwóch partii: Konfederacji KORWIiN Braun Liroy Narodowcy oraz Lewicy Razem. W przypadku tej drugiej, prawdopodobnie związane jest to z bardzo niskim wynikiem, najczęściej bowiem koalicja ta, nie osiąga więcej niż 2.5 procent poparcia.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda z Konfederacją. Tutaj pominięcie jest ewidentnie celowe. Według prostych obliczeń, przedstawionych przez Konrada Berkowicza, można wywnioskować, że koalicja propolska posiada poparcie na poziomie 5.5 procent. Gdyby Konfederacja miała pojawić się w zestawieniu to wyprzedziłaby Kukiz’15.

Panie Kurski, apeluję: podaj Pan utajone wyniki sondażu! – zaapelował Berkowicz.

Patrząc na dotychczasowe poczynania pracowników telewizji publicznej trudno jednak sądzić, że dziennikarze zmienią przekaz i będą informować o wynikach osiąganych przez Konfederację.

Źródło: FB.com/KonradBerkowiczPL / NCzas.com